安倍請辭：瑞銀料日圓匯價在100關口阻力大

日本首相安倍晉上周五宣布因病請辭，引發日股震盪、日圓升值。投行瑞銀表示，由於目前市場呼聲最高的接任人選是前日本防衞大臣石破茂，如果真如市場預期由其接任首相，日圓或有機會彈升，但考慮到日本央行將繼續採行量化寬鬆，推估日圓兌美元匯價可能在 100關口附近遇到較大的阻力。

安倍請辭的消息，令日圓重啟升勢，日圓兌美元匯價上周五從106.9升至105.6，周一(31日)早盤見105.4。外媒引述瑞銀認為，日圓兌美元匯率在今年底前可望進一步升值至104元。該行指出，安倍為振興經濟，任內大力推動寬鬆貨幣政策，讓日圓在安倍任內大幅貶值，而接下來的走勢則取決於接任人選與其政策傾向，而目前呼聲最高的前日本防衞大臣石破茂如果成功繼任，其鷹派立場可望扭轉寬鬆局勢，進而帶動日圓進一步升值。

儘管石破茂態度鷹派，但目前全球與日本經濟受疫情衝擊仍然疲軟，其中日本第2季經濟仍較去年同期衰退27.8%，已經連續第三個季度陷入萎縮，因此繼任首相是否延續安倍經濟學，是影響日圓長期走勢的更大因素。

值得注意的是，日本央行總裁黑田東彥的任期要到2023年4月屆滿，預估在黑田任期內不至於重大收緊政策，推估日圓兌美元匯價可能在100關附近遇到較大的阻力。

瑞銀表示，整體而言，在日本央行嘗試穩定匯率下，除非日本出現重大的政治變動，才會影響到日圓長期升值的趨勢。

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