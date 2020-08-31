【專家點評】麥嘉嘉：內銀股向上動力不足

美國聯儲局歷史性全面調整穩定物價及實現就業最大化的兩大目標策略，容許通脹短暫高於2%的目標，意味美國目前接近零水平的利率，一段長時間內都不會加息，更加重視支持美國勞工市場。市場本周聚焦內地PMI、美國失業率及百勝中國招股消息以及周五收市後恒生指數。

按季度比較，內銀的營運指標普遍惡化，五大行不良貸款率和不良貸款餘額全部按季雙升。建行不良貸款餘額增幅最高，季內升8.6%至2,455.16億元，工行增7.9%至2,699.61億元，郵儲行上升7.5%至485.31億元，相比之下，中行增加4%至1,983.82億元，幅度為大行中最低。

內銀上半年資產質素惡化致盈利下降，預料情況將持續至下半年及明年初，內地推行貸款市場報價利率(LPR)改革，導致內銀收益率下降，不利淨息差，市場預料不良貸款率最高峰期或要在今年底至明年初才出現。市場憂慮派息有機會減少，料內銀股價回升動力較弱。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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