【高盛推介】港交所逼近400元關　看好留意高敏感度購證

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所上周五(8月28日)重上380港元水平，收市升約0.3%。周一(8月31日)早段則高開約1.2%段升幅擴大，高見397.8元，創歷史新高。有報道指，百勝中國已遞交在香港第二上市的申請，計劃出售4,191萬，擬於周五(9月4日)定價，即或於周二(9月1日)招股。上市價訂於最高每股468元，集資額最多可達196億元。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去4個交易日共錄得約950萬元資金流入。而認沽證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約180萬元。

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