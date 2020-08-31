港股格局：彭偉新料9月可上望26100點
2020年08月31日 11:55
東網電視更多新聞短片
港股周一重上25,700點，京華山一研究部主管彭偉新指9月份恒指阻力位為26,100點附近。7月時恒指曾經升穿26,000點，但當中只有4日的成交量高。按照由年初到3月19日的跌浪，現時反彈61.8%，預料下月可達26,100點。
8月份股市升勢集中在新經濟股，傳統類股份升幅少，如內銀股業績表現差，未來將會持續減息，令股份吸引力大減，相信內銀股尚未見底，9月份資金有機會流出。
他預期阿里巴巴(09988)及小米集團(01810)下月納入恒指成份股後會拖低大市，因為累積升幅大，現時升勢強勁是由於有業績利好因素支持，相信阿里繼續有資金追捧，但盈利增長幅度將會減慢，不可以再以倍數上升，導致股價升勢有限制。
他不建議投資者現時高追ATMX(阿里、騰訊控股(00700)、美團點評(03690)、小米)，即使市場憧憬美團在下一輪季檢有機會「染藍」，但距離11月還有兩個多月，加上美團本身已是國指及其他科技指數的成份股，變相不會因納入恒指而再掀起新一波升浪。
另外，香港交易所(00388)周一創新高，他指港交所目標價為400港元，但預料在螞蟻集團上市後將見頂。
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！