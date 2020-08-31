港股格局：彭偉新料9月可上望26100點

港股周一重上25,700點，京華山一研究部主管彭偉新指9月份恒指阻力位為26,100點附近。7月時恒指曾經升穿26,000點，但當中只有4日的成交量高。按照由年初到3月19日的跌浪，現時反彈61.8%，預料下月可達26,100點。

8月份股市升勢集中在新經濟股，傳統類股份升幅少，如內銀股業績表現差，未來將會持續減息，令股份吸引力大減，相信內銀股尚未見底，9月份資金有機會流出。

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