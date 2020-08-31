【疫下贏家】日清食品中期多賺34%　中國收入佔比近六成

該股周一(31日)股價做好，中午收報8.84元，升6.89%，成交5,699萬元。

期內，來自香港業務的收入增加13.1%至7.08億元，主要歸因於顧客更傾向於待在家中，導致對大多數類別的即食麵及冷凍食品的需求激增。中國業務的表現與公司的計劃一致，並第三年保持雙位數的增長速度，期內收入增加17.8%至10.26億元。自本年第二季度以來，於上海的合營分銷業務已開始為公司作出貢獻。目前，來自中國業務的收入佔集團收入的59.2%。

業績報告指出，疫情基本上打斷了正常社交網絡及一般生活方式，更多選擇「待在家裡」及「在家用餐」，大幅度重塑了世界各地居民的日常行為。由於日清食品被譽為「地球食品創造者」，穩定及充足供應隨時可用的即食食品到各個地區至關重要，尤其是大多數食肆關閉較長期間時。公司於農曆新年公眾假期香港的生產設施已全面恢復營運，以及時為香港的超市及便利店補充即食麵及冷凍食品，而中國的生產設施亦於2月逐步恢復生產。

於2020年6月30日，公司的現金及現金等價物為14.92億元及資本負債比率為零。預期公司應有足夠資源來渡過該等挑戰時期，並從長遠上實現可持續的業務發展及表現。

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