【高盛推介】吉汽異動急升領銜藍籌　留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車上周五(28日)升約0.6%。周一(31日)早段發力反彈，高開約4.8%後升幅擴大至約9%，為現時升幅最大的藍籌股。據浙江證監司官網顯示，上周吉汽已全部完成上市輔導工作，並擇日將正式遞交深圳科創板招股說明書。市場料吉汽是次科創板上市，募集資金規模可達231.38億港元。

觀察個股認股證資金流向，可見上周資金傾向部署認購證，5個交易日共錄得約1,430萬元金金流入，為上周十大資金流入的認購證相關資產之一。

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