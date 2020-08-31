長汽：料第四季銷量持續回升　維持今年銷售目標

他預期第四季銷量會持續回升，主要由疫情後的壓抑消費及售價水平高的新產品帶動。集團維持今年102萬輛汽車銷量目標不變。

他指，疫情令經濟活動停滯，民眾收入水平受影響，打擊低價產品銷量，惟高價產品則有好表現，因為消費群主要來自一線城市，收入多元且較少受疫情影響。他續指，中國人口規模龐大，汽車銷量仍有增長空間，相信中低價產品規模的增長潛力大。

被問及中美緊張關係對長汽的影響，集團董事會秘書徐輝指，集團目前出口汽車比例佔總銷量少於5%，未來亦集中滿足國內需求，故未見兩國爭端對銷售造成實際影響。不過，他坦言，各國互相制裁局勢難以預測，但以中國半導體為例，國內技術持續提升，能支援智能汽車發展技術。集團正積極在全球作晶片部署，確保供應和產品質素。

集團日前公布截至6月30日止6個月業績，期內收入359億元人民幣(下同)，按年減少13%，錄得股東應佔溢利11.46億元，按年減少24%；每股盈利0.12422元，不派中期息。

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