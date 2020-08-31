新股專輯：傳百勝中國國際配售已獲足額認購
2020年08月31日 14:16
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在美國上市的中資概念股陸續「回歸」！中國連鎖餐飲集團百勝中國(09987)在港第二上市計劃周一(8月31日)起接受機構投資者認購，市傳其國際配售認購反應理想，不足半天已獲足額認購。
銷售文件顯示，周二至周五(9月1至4日)招股，預期9月10日掛牌。招股價不高於每股468港元，每手50股，入場費達23,635.8元。是次在港發行4,191.07萬股，相當於擴大股份10%，其中約4%作公開發售，是次集資最多196.14億元。另設有15%超額配股權，令集資可增至225.56億元。
該公司內地經營肯德基(KFC)、必勝客(Pizza Hut)、小肥羊等品牌，截至今年6月底止，總共有9,954間餐廳，上半年經營利潤2.25億美元，按年倒退55.62%。
集資所得將用於擴大其餐廳網絡；將用於投資於數碼化及供應鏈；以及用於營運資金及一般公司用途。
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