【深度解構】螞蟻集團內含甚麼？你要知的一切...

外國傳媒報道，通過在香港和上海同步上市，億萬富翁馬雲的螞蟻集團有望完成有史以來規模最大的一宗首次公開募股(IPO)。該公司據說正在爭取2,250億美元的估值，也就意味成為全球第4大金融公司。

2011年從中國巨頭阿里巴巴剝離出來的螞蟻集團，通過其無處不在的支付寶應用程序(App)定義，並主導了中國支付市場。該公司還經營着龐大的「餘額寶」貨幣市場基金，以及「花唄」和「借唄」消費貸款業務。

總部設在上海以南大都市杭州的螞蟻集團，雄心壯志遠不止僅限於金融領域。以下是其業務部門和該公司所面臨的挑戰概覽：

【支付寶：一部17萬億美元的機器】

這個世界上最大的數碼支付平台始建於2004年，當時是阿里巴巴用來保障該電商網站交易的託管服務。該服務非常受對網絡支付心存顧慮的消費者歡迎，並迅速推廣到其他平台。

支付寶擁有7.11億活躍用戶，其中大部分在中國，他們用支付寶來購買從咖啡甚至到房地產的各種商品，在截至6月底的12個月裏，生成了17萬億美元的付款。不過，其對螞蟻集團的重要性愈來愈低，今年上半年對集團收入的貢獻為36%，而就在兩年前，這比例還高於50%。

知情人士當初透露，支付市場市場佔有率流失是螞蟻在2017年取消此前IPO計劃的一個原因。現在，螞蟻已經成為一家多元化得多的公司。

【花唄與借唄：一場貸款盛宴】

面向那些手頭沒有現金來通過支付寶消費的人，螞蟻提供發放小額無抵押貸款的服務：花唄和借唄。前者專注於購買iPhone和冰箱的快速消費貸款，後者則為從旅行到教育的一切消費提供資金。

螞蟻將部分自有資金用於發放這些貸款，但大部分資金還是來自銀行──該公司扮演門戶的角色。在截至6月底的12個月裏，該平台向約5億人發放了貸款，針對小額貸款收取約15%的年化利率。根據高盛集團，到2021年，其貸款發放金額可能飆升至近2萬億元人民幣。

該公司的微貸科技業務(包括花唄和借唄)是其最大的單一收入來源，今年首6個月對總收入的貢獻率達到了39%。

該公司目前正在申請成立一家消費金融公司的牌照。這個新實體將提高螞蟻集團的放貸能力，因為消費金融公司可以發放金額高達它們資本10倍的貸款。相比之下，螞蟻現有小額貸款公司的槓桿僅為兩到三倍。

【餘額寶：龐大資金池】

隨着成千上萬的人湧入支付寶，螞蟻在2013年創建了一支貨幣市場基金，該基金讓人們可以從他們存放於該App的現金裏賺取利息，投資門檻僅為1元人民幣。天弘餘額寶貨幣市場基金的資產規模高達1,730億美元，冠絕天下同類產品。不過在監管機構介入以限制每個投資者的投資上限之後，它已較鼎盛時期縮水了。

在2018年，螞蟻向第三方開放了該平台。現在，該平台提供來自20多家基金公司的產品。它與包括 景順在內的公司展開了合作，截至3月，景順的一隻基金規模已增長300至400倍。今年，螞蟻還與Vanguard Group聯手提供一項機器人投資顧問服務，這將便於該美國巨頭在中國開拓業務。

餘額寶隸屬的業務部門今年對螞蟻收入的貢獻率為15%，這數字3年來幾乎沒有變化。

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