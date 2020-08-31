丹麥公司盛寶銀行擬在港大舉擴張業務

外國傳媒報道，儘管香港政治氣氛日益緊張，線上交易平台盛寶銀行仍計劃大力擴展在香港的業務。中國億萬富豪李書福擁有盛寶銀行的部分股權。

這家丹麥公司的行政總裁Kim Fournais說：「就在我們講話時，我們正在努力進一步擴大在香港的存在，我們在新加坡開展的業務比在香港要多得多，沒有理由我們在香港不做一樣多的業務。一年前，每個人都喜歡香港是個做生意的地方。現在，情況有所不同，但我仍然認為香港是世界上高度重要的地方，並將繼續如此。」

Fournais表示，香港是「通往中國的門戶」，「當然，當它有點風吹草動時，有些人就會打鋪蓋走人。通常這不是我們要做的事情。」

盛寶正專門為香港市場開發和推出產品。截至6月底，盛寶的客戶資產超過600億美元，創下該公司的紀錄。得益於市場波動激增，它上半年淨利潤達到至少5年最高。

這家線上經紀公司由浙江吉利控股集團擁有51%股權，李書福是吉利控股的董事長。作為聯合創辦人的Fournais持有約27.5%股份。

Fournais說。「吉利從未嘗試對我們施加任何壓力。我自己及團隊和董事會完全掌控我們的戰略。」

－－－－－