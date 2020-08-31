【市後重點睇】港匯強勢　道期升70點

美匯指數回升至92.37，人民幣曾升破6.85關，離岸及在岸價現報報6.8558及6.8562。港匯見7.7501，美元兌日圓處105.81，歐元報1.1893，英鎊企1.3312。金價回軟至1,955美元。布油升逾1%至46.35美元，紐油企43.29美元。道指期貨升70點。

●市後關注點

-20:00 印度第2季國內生產總值(GDP)

●黑客連續5日攻擊！新西蘭證交所網站再次崩潰。

●瑞信擬於內地增聘一倍人手，加快拓展富人業務。

●安倍請辭：瑞銀料日圓匯價在100關口阻力大。

●全球經貿戰：

-傳華為加價搶原料，趕及美死線前增庫存。

-中國對澳洲進口葡萄酒進行反補貼調查。

●日本7月工業產出連升兩個月，零售銷售遜預期。

●衝出國際！譚仔三哥下季新加坡開設3間海外店。

●在岸及離岸人幣齊升破6.85關，慎防美國大選左右走向。

●中國經濟：8月製造業PMI跌至51，差過預期。

●上市提速！螞蟻集團上海科創板申請呈「已問詢」。

●華夏恒生科技指數ETF 9月3日上市。

●新股專輯：百勝中國周二起招股，入場費高達23,635.8元；9月10日掛牌。

●【疫下贏家】日清食品中期多賺34%，中國收入佔比近六成。

●【連縮四季】內地客來港投保保費按年急挫逾九成。

●樓價走勢：

-差估署：7月份新界區細單位呎價下跌0.9%。

-郭子威料短期或有壓力。

-萊坊料今年香港住宅樓價下調5%。

-代理料8月跌幅擴大至逾1%。

-張翹楚料步入整固期，租金已見底。

-陳永傑指樓市短期維持價跌量升。

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