【市後重點睇】港匯強勢 道期升70點
2020年08月31日 16:12
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美匯指數回升至92.37，人民幣曾升破6.85關，離岸及在岸價現報報6.8558及6.8562。港匯見7.7501，美元兌日圓處105.81，歐元報1.1893，英鎊企1.3312。金價回軟至1,955美元。布油升逾1%至46.35美元，紐油企43.29美元。道指期貨升70點。
●市後關注點
-20:00 印度第2季國內生產總值(GDP)
●恒生指數全日收報25,177點，跌245點或0.96%，主板成交1,817億港元；8月累計升581點。內銀股急跌，郵儲銀行跌8.479%，工行跌3.556%。小米集團連飆4日再創新高，收報23.5元，飆4.44%。阿里巴巴亦創新高，收報282.8元，升2.09%。https://bit.ly/3jmaqam
●A股快報：滬綜指收跌8點，外資淨賣出逾80億人民幣。https://bit.ly/2QF05Ks
●黑客連續5日攻擊！新西蘭證交所網站再次崩潰。
●瑞信擬於內地增聘一倍人手，加快拓展富人業務。
●安倍請辭：瑞銀料日圓匯價在100關口阻力大。
●全球經貿戰：
-傳華為加價搶原料，趕及美死線前增庫存。
-中國對澳洲進口葡萄酒進行反補貼調查。
●日本7月工業產出連升兩個月，零售銷售遜預期。
●衝出國際！譚仔三哥下季新加坡開設3間海外店。
●「股神」巴菲特有新動作！今次押注呢個類公司... https://bit.ly/3hJr2Zf
●在岸及離岸人幣齊升破6.85關，慎防美國大選左右走向。
●中國經濟：8月製造業PMI跌至51，差過預期。
●上市提速！螞蟻集團上海科創板申請呈「已問詢」。
●華夏恒生科技指數ETF 9月3日上市。
●新股專輯：百勝中國周二起招股，入場費高達23,635.8元；9月10日掛牌。
●【疫下贏家】日清食品中期多賺34%，中國收入佔比近六成。
●【連縮四季】內地客來港投保保費按年急挫逾九成。
●樓價走勢：
-差估署：7月私宅售價指數按月回落0.5%。https://bit.ly/3hL05UP
-差估署：7月份新界區細單位呎價下跌0.9%。
-郭子威料短期或有壓力。
-萊坊料今年香港住宅樓價下調5%。
-代理料8月跌幅擴大至逾1%。
-張翹楚料步入整固期，租金已見底。
-陳永傑指樓市短期維持價跌量升。
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