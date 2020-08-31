恒生推股票買賣手機App　新增認購新股功能

恒生指，透過應用程式，客戶進行三個簡單步驟即可認購新股。該應用程式亦提供有關新股的最新市場消息，客戶可透過瀏覽新股首天表現、累計升跌及公開發售認購倍數等資訊，追蹤新股上市表現。

恒生亦指，有意申請新股貸款的客戶可透過該應用程式上的認購新股貸款功能，申請所需投資資金，客戶只需點擊有關新股貸款的標籤，申請貸款總額、所需存款及有關費用即會顯示在應用程式上。

該行於本月中推出手機開戶服務，讓新客戶透過恒生個人流動理財服務應用程式開立銀行戶口，通過手機開戶的客戶現可同時啟動投資戶口。恒生指，客戶只需透過個人流動理財服務應用程式填寫相關資料及上載住址證明，申請通過審批及認證程序後，投資戶口將於3至5個工作天內啟動。

恒生銀行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，該行的流動投資方案，特別是去年推出的「恒生投資快」，使該行在上半年的證券交易量按年上升58%。

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