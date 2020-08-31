中國恒大6個月賺65億人幣　合約銷售額增23%

期內核心業務利潤為192.5億元，按淨利潤扣除投資物業公平值收益、匯兌損益、金融工具之公平值損益、捐贈及部分非房地產開發業務的虧損而計算。

期內集團實現合約銷售金額3,488.4億元，按年增長23.8%，完成全年6,500億元合約銷售目標的54%；合約銷售面積3,863.2萬平方米，按年增長47.5%。上半年累計銷售回款3,120億元，按年增長66.5%。上半年銷售回款率89.4%，按年上升近23個百分點。上述合約銷售金額及累計銷售回款數據均刷新了集團歷史同期最高紀錄。

上半年集團新開盤項目63個，分布於深圳、廣州、天津、重慶、成都、合肥、武漢、昆明、貴陽、石家莊、瀋陽、廈門、佛山等數十個城市；處於完全竣工及在建不同階段的在

售項目累計達到1,085個。

在疫情影響、行業銷售普遍下滑的背景下，集團通過打造高質量、高性價比產品滿足市場需求，尤其是2020年2月以來開創性實施網上銷售，推動銷售額強勁增長，展現出強大執行力和抗風險能力。集團對完成2020年全年各項經營目標充滿信心。

展望未來，董事局判斷，此次前所未見的疫情已成為重塑全球政治、經濟、社會格局的重要歷史變量，全球經濟短期內恐難涅槃重生，更大可能是經歷曲折復蘇後緩慢恢復生機。而隨着國內疫情防控取得階段性成果，中國政府明確強調抓好「六保」、促進「六穩」，落實各項政策舉措，與企業共克時艱。

二季度中國GDP已率先沖破疫情風浪，增長率為3.2%。國際貨幣基金組織亦預測，中國將成為2020年唯一實現正增長的主要經濟體，今明兩年中國對世界經濟增長的貢獻率將達到51.2%。

集團進一步夯實房地產基礎，進一步擴大旅遊集團盈利規模，加速推進新能源汽車、新能源科技集團的產品研發及生產銷售，力爭3至5年建成世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團，不斷鞏固民生地產為基礎，文化旅遊、健康養生為兩翼，新能源汽車為龍頭的產業格局，實現集團持續穩健發展。

報告期內，房地產業於集團架構內的基礎地位更加鞏固，土地儲備規模龐大，結構更趨優

化，為集團進一步高增長奠定了堅實基礎。上半年，集團抓住疫情期間的機遇，共計購得住宅土地儲備111幅，並就現有19個項目進一步購買周邊土地，新購住宅土地儲備建築面積5,459萬平方米，平均成本每平方米2,455元。新項目主要分佈於北京、廣州、深圳、成都、重慶、海口、昆明、蘭州、貴陽、哈爾濱、煙台、無錫、溫州等一二綫及三綫城市。

截至6月30日，集團住宅土地儲備項目817個，分佈於中國229個城市，覆蓋了幾乎全部一綫城市、直轄市、省會城市及絕大多數經濟發達且有潛力的地級城市，總規劃建築面積2.4億平方米，土地儲備原值為5,094億元。其中一綫城市土地儲備原值達492億元， 佔比10%，平均樓面地價每平方米3,711元，二綫城市土地儲備原值達2,871億元，佔比56%，平均樓面地價每平方米2,572元，三綫城市土儲原值1,731億元，佔比34%，平均樓面地價每平方米1,501元。

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