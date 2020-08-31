【財經直播】港股單日反轉　投資要有戒心？

港股8月最後一個交易日，走勢認真嚇親你，大玩過山車！恒指周一(31日)早段最多急升425點，高見25,847點，誰不知下午勢頭大逆轉，升幅愈收愈窄不特止，還要倒跌245點收市，收報25,177點。莫非9月將再現波動市？

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