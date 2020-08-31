【財經直播】港股單日反轉　投資要有戒心？

2020年08月31日 16:38
  • 東網電視
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    港股8月最後一個交易日，走勢認真嚇親你，大玩過山車！恒指周一(31日)早段最多急升425點，高見25,847點，誰不知下午勢頭大逆轉，升幅愈收愈窄不特止，還要倒跌245點收市，收報25,177點。莫非9月將再現波動市？
    內銀股屬跌市元兇！工行(01398)、建行(00939)及中行(03988)績後股價齊齊向下挫。經濟前景尚未明朗，內銀股暫時不宜撈底？
    相反吉利汽車(00175)周一(31日)相當標青，一度衝上17.2元，收市仍升4%；有指集團已完成A股上市輔導，市場憧憬將成為內地首隻在科創板掛牌的汽車股，股份係咪即將展開升浪？冇貨股民要及早追？
    另外，新經濟股當然仍屬市場焦點！準藍籌阿里巴巴(09988)及小米集團(01810)再破頂，9月7日正式撥入藍籌前仲可博升多浸？定博港交所(00388)上破400元仲快趣？
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