【財經直播】港股單日反轉 投資要有戒心？
2020年08月31日 16:38
東網電視更多新聞短片
港股8月最後一個交易日，走勢認真嚇親你，大玩過山車！恒指周一(31日)早段最多急升425點，高見25,847點，誰不知下午勢頭大逆轉，升幅愈收愈窄不特止，還要倒跌245點收市，收報25,177點。莫非9月將再現波動市？
相反吉利汽車(00175)周一(31日)相當標青，一度衝上17.2元，收市仍升4%；有指集團已完成A股上市輔導，市場憧憬將成為內地首隻在科創板掛牌的汽車股，股份係咪即將展開升浪？冇貨股民要及早追？
《東網Money 18》搵嚟uSMART友信證券研究部總監陳偉聰同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！