7月新申請住宅按揭減4%　總未償還額升至1.52萬億

香港金融管理局公布7月份的住宅按揭統計調查結果，該月新申請貸款個案按月減少4.2%，至13,246宗。

7份新批出的按揭貸款額按月減少9.8%，至430億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少2%，至82億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少12.3%，至297億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少6.3%，至50億元。不過，7月份新取用按揭貸款額較6月份增加7.3%，至314億元。

以香港銀行同業拆息(Hibor)考的新批按揭貸款所佔比例，由6份的92.2%下降至7月份的91.6%。以最優惠貸款利率(P)定價的新批按揭貸款所佔比例，由6月份的4.7%上升至7月份的5.1%。

7月底未償還按揭貸款總額按月增加0.9%，至1.52萬億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。

－－－－－