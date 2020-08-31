樓價走勢：港置指全年樓價波幅5%　籲減辣助市民上車

香港置業行政總裁李志成表示，疫情走勢反覆，樓市好淡爭持格局持續，今年樓價呈窄幅上落，7月疫情爆發第三波，部分業主叫價回軟，料樓價將輕微調整，支持交投。該行於8月進行的調查發現，最多受訪者認為未來樓市走勢平穩，入市意欲創10季新高；另外，有近4成人認為房地產為目前本港較穩健資產配置，反映樓市悲觀情緒降溫，計劃趁樓價調整把握機會入市。

李志成續指，大市走勢視乎疫情發展，不過樓市根基良好，維持全年樓價波幅5%預測。7月疫情爆發第三波，窒礙樓市交投，但預計市場憧憬疫情漸好轉，第4季交投有望回穩，相信全年一手註冊量有望達14,000宗，二手註冊量則預計逾40,000宗。疫情陰霾下經濟仍面對下行壓力，建議政府及早減辣穩市，同時助市民上車。

李亦表示，過去十年政府推行種種樓控措施，令不少市民上車置業困難。建議港府加快研究放寬住宅按揭，並制訂減辣時間表。現時1,000萬以上物業最多只能承造5成按揭，建議政府分階段放寬逾1,000萬至2,000萬元物業按揭成數上限，可考慮先放寬逾1,000萬至1,500萬元物業按揭成數上限，由5成放寬至7成；逾1,500萬至2,000萬元物業按揭成數上限則建議由5成提升至6成，進一步激活換樓鏈，全面提升二手流通情況。

另外，還建議建議逐步將辣稅鬆綁，調低買入第二個單位的雙倍印花稅(DSD)稅率，由15%降低至推出加強版之前的最高8.5%水平，方便先買後賣的換樓人士，以及放寬3年內賣樓需繳付的額外印花稅(SSD)的年期期限。

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