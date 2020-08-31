投資者小心！美股期權市場預示11月3日大選未必有結果

外國傳媒報道，專於買賣避險基金的交易員警告，期權市場發出明顯警示，預示11月3日選舉當天，總統特朗普和對手拜登無法分出勝負，誰能贏得白宮將拖延數月之久，將影響股市。

期權玩家的理論是：膠着的選情將影響股價，因投資者痛恨不確定性，尤其因白宮政策衍生的不確定性。若拜登當選，將導致大規模的規範改變、更高的稅項，若特朗普連任，則可能持續政策，推高股市。若大選沒有明顯贏家，對市場的影響恐持續一段時間。

Optimize Advisors風險首席顧問Andrew DeFeo說：「今年12月和明年1月的標指動盪若持續，將影響市場一段時間。」

目前市場憂慮，若到了就職日(明年1月)預定進行的當天中午若仍未分勝負，恐導致出現總統職權之爭；一旦如此，因特朗普及副總統彭斯任期屆滿且未連任，根據1947年的「總統繼任法案」，屬於民主黨的眾議院領袖佩洛西(Nancy Pelosi)將暫代總統，直至選舉結果出爐。

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