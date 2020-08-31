內銀前景：建行及農行皆料不良貸款仍將增長

農行稱，該行下半年盈利增速也面臨進一步下行壓力；建設銀行則表示，其淨息差有下行趨勢，但總體下行程度是可控的。

半年報數據顯示，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行上半年淨利潤按年分別下滑11%、10%、12%、11%和15%。根據中銀保監會此前披露的數據顯示，由於不良貸款升至創紀錄水平，全國大型商業銀行第2季單季淨利潤下滑28%。

農行行長張青松表示，未來依然在不良貸款方面面臨一定反彈壓力；下半年盈利增速也面臨進一步下行壓力，因貸款定價轉換、手續費收入成長承壓及不良貸款延遲暴露將繼續增提撥備。該行副行長湛東升稱，下半年將加大不良資產處置規模，避免風險集中釋放和資產質量大幅波動。

建設銀行首席風險官靳彥民表示，不良率和不良貸款餘額會平穩上升，對利潤影響的幅度不會太大。該行行長劉桂平稱，目前沒有調整分紅派息的計劃；副行長紀志宏指出，淨息差有下行趨勢，壓力還會持續，但下行程度是非常可控的。

中金分析師Victor Wang等在報告中表示，2020年是銀行業經營面臨最大挑戰的一年，包括息差收窄、資產質量惡化壓力及監管管環境等，銀行已熬過最困難的時期預計行業利潤增速已在底部，2021年利潤增速由負轉正在宏觀經濟低位恢復、監管更重視風控並允許行業利潤成長、資本市場配置自底部加倉的三大因素影響下，行業估值有望提振。

廣發證券銀行業首席分析師倪軍等點評稱，考慮到國內經濟運行還未回歸正常水平、境外疫情尚未得到有效控制、監管督促夯實資產質量等多因素的影響，預計下半年不良生成和信用成本仍面臨上升壓力高息結構性存款壓降緩釋整體負債成本，預計行業整體負債成本趨於緩和，息差將在第4季見底回升。

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