瑞銀：聯儲信譽因政策轉移受損　看好金價重見2千美元

外國傳媒報道，金價上下波動，先前聯儲局宣布了其具有里程碑意義的新策略，即通過容忍較高的通脹來制定政策。現在，瑞銀表示，聯儲局下一步行動對於這種在大流行中升至歷史新高的貴金屬至關重要。

該行全球財富管理部門包括Wayne Gordon在內的分析師表示，聯儲局接下來的行動對黃金至關重要。他們維持看好金價的建議。他們說：「政策轉移使聯儲局的信譽有受損之虞。」

本月早些時候，由於新冠病毒大流行損害了經濟，並導致包括聯儲局在內推出大量刺激措施，金價上漲至每安士2,000美元以上的紀錄高位。上周，聯儲局主席鮑威爾表明對通脹採取了更為寬鬆的立場。現在各方焦點將放在9月的政策制定會議。

分析師表示，預計聯儲局將致力於維持聯邦基金利率在零，直到通脹明顯高於目標，然後轉向購買較長期國債。比起鮑威爾的策略聲明，聯儲局打算如何刺激經濟活動並降低失業率，從而帶動通脹(預期)，對黃金更為重要。

現貨金價周一(31日)曾見每安士1,959.39美元，8月7日觸及歷史新高2,075.47美元。今年價格累漲29%。瑞銀表示，從多元化的角度來看，它仍看多黃金，並預計金價將重新測試2,000美元。

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