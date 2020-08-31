廣深鐵路美國存託股份擬退市

廣深鐵路擬根據1934年美國證券交易法(經修訂)申請自願將代表公司H股的美國存託股份，從紐約證券交易所退市，並在條件成熟後撤銷註冊及終止其對美國證券交易委員會的報告義務。退市決定主要是綜合考慮廣深鐵路美國存託股份的交易量與其全球交易量相比有限，以及為維持美國存託股份在紐約證券交易所上市，及在美國證券交易委員會註冊並遵守交易法的相關義務所涉及的管理成本，廣深鐵路董事會批准將其美國存託股份從紐約證券交易所退市，並在條件成熟後根據交易法撤銷相關H股，以及該等美國存託股份的註冊。

廣深鐵路擬於最早可行的日期提交退市申請表格，並預期退市將於提交表格後十日生效。退市生效後，廣深鐵路的美國存託股份將不再於紐約證券交易所上市交易。一旦退市生效並且廣深鐵路已達到撤銷註冊的條件，廣深鐵路擬向美國證券交易委員會提交申請表格，以根據交易法撤銷公司相關H股，以及代表公司H股的美國存託股份的註冊。

在將其美國存託股份從紐約證券交易所退市後，廣深鐵路仍然致力於為其投資者服務，並計劃以1級形式保持未上市的美國存託股份項目，這將使美國投資者和廣深鐵路美國存託股份現有持有人能夠繼續持有廣深鐵路存託股份，和在美國場外市場進行交易。

公司的H股將會繼續在香港聯合交易所進行交易。基於廣深鐵路證券於各市場的交易活躍度考量，考慮廣深鐵路境外證券的交易未來將集中在香港聯合交易所進行。

在上述提交生效之前，廣深鐵路保留其延遲或撤回上述提交的所有方面權利，如有需要，亦將根據上市規則或其他適用法律發布任何進一步公告。

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