恒大：冀財務指標盡快達監管部門要求

對於內地擬收緊房企融資，夏海鈞表示，國家推出對於金融機構及房地產行業的管控，皆希望行業健康、穩定發展，集團對此表示支持，並將會嚴格地向指標靠攏。

恒大於今年3月提出「高增長、控規模、降負債」的目標，夏海鈞表示，集團6月底有息負債總額較3月底減少400億元人民幣(下同)， 料全年降約1,000億元，有信心實現有息負債及淨負債率大幅下降，力爭到2022年有息負債平均每年減少1,500億元。

集團稍早公布擬分拆金碧物業上市，他指目前與監管部門積極溝通，希望不久將來上市，力爭今年完成。早前為該物業管理公司引入戰略投資者，涉資235億港元，他料集團淨負債率有望再降19個百分點。集團將續審視旗下優質資產，逐步把它們分拆上市，料可大規模降低淨負債率。

執行董事及首席財務官潘大榮則補充，會繼續快速增加銷售額及現金回籠，下半年力爭3,800億元的銷售回款；並嚴格控制土地規模，期望每年減約3,000萬平方米。

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