積金局：料首個退休後投資方案年內推出

積金局以電子方式發表《2019-20年度年報》，主席黃友嘉在年報中表示，在全球金融市場波動不定、利息持續低企的環境下，計劃成員須尋求更穩定的回報，該局已成立投資解決方案實驗室，促進投資方案的供應商之開發工作，預期首個退休後的投資方案於2020年內推出。

積金局過去一直推廣以電子方式處理強積金行政事宜，該局副主席及行政總監羅盛梅在年報中提出，更多僱主、計劃成員使用受託人及積金局提供的數碼服務及工具處理強積金事務，由2017年底只有約30%的僱主採用數碼方式提交強積金供款資料及作出供款，上升至2019年底約50%。她相信未來數碼工具將更普及，有助日後過渡至積金易平台的全新無紙化生態系統。

她亦指，積金局會積極增強計劃成員的強積金知識，協助他們選擇合適的強積金計劃和基金，並推出統一網上戶口儀表板、簡化周年權益報表等工具，以提高產品透明度。

年報除交代推展積金易平台項目的進度外，亦列出該局過去一年的局務運作，並概述積金局在提升強積金基金透明度、實施可扣稅自願性供款、設立投資解決方案實驗室，以及擴大投資領域等方面的主要工作進展。

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