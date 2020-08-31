新盤UPDATES：部分項目擬短期加價或削優惠

疫情逐漸緩和，購買力再度加快流入一手市場搶購。各區上車盤以至豪宅項目均湧現承接，不少更屬高價交投，刺激部分發展商定價信心回升，並計劃短期加價或削減優惠。

●帝御‧金灣花園特色戶呎售逾2.25萬創項目新高

新盤特色戶做價理想。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御‧金灣開售至今不足1個月，合共售出 570伙住宅單位，佔首期單位總數逾93%，總成交金額約27.3億元，銷售成績理想。

他指出，單是今天已錄得7宗成交，當中6宗屬以招標形式發售的花園特色戶，包括5伙開放式及1伙兩房間隔，平均成交呎價約19,512 元。其中1伙更創出項目成交呎價新高，為第5座高層地下單位12，開放式間隔，實用面積186方呎，連133方呎私人花園，成交價420萬 元，呎價約22,581元。

●帝御‧金灣再錄2伙交易告吹 累積5宗

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，再錄得兩伙同類個案。其中5座1樓單位12，實用面積207方呎，原本於8月22日以319.1萬元售出，呎價15,415元，而同座8樓單位12，面積相同，亦於當天以337.2萬元賣出，呎價16,290元，惟同樣列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，項目自月初開售以來累積5宗同類情況。

●君譽峰呎價逾3.1萬元開放式戶交易告吹

●緹山洋房逾1.6億沽出 呎價逾5.6萬

嘉里發展執行董事朱葉培稱，項目於月內連錄3宗分層及2宗洋房交投，成績理想，反映市場對豪宅物業具有需求，未來將繼續推出單位應市。

●愛海頌累售621伙 9月中削部分優惠

該公司助理首席經理(營業)何家欣表示，一組來自新界區的家庭客斥資1,823.9萬元，購入樓盤兩伙實用面積505方呎高層兩房單位。隨疫情漸緩，經濟活動料逐步回復正常，估計下半年樓市向好，加上項目餘下單位買少見少，考慮於稍後削減部分三房單位折扣優惠。

●逸瓏灣8逾千呎大宅獲1428萬元承接

●恆大‧珺瓏灣兩期累積銷量突破千伙 套現逾48億

屯門恆大‧珺瓏灣兩期銷情持續，截至周一(8月31日)下午5時，8月內已合共售出69個單位，套現約3.3億元。而累積銷量更已突破1,000伙，佔可供發售單位逾8成，總成交金額約48.6億元，銷情理想，其中一房單位最受市場歡迎。

●迎海‧駿岸複式花園戶5,121萬元成交

恒基地產等合作的馬鞍山迎海‧駿岸，剛售出8座地下及1樓複式連花園大宅，實用面積3,104方呎，花園面積531方呎，連兩個車位成交價5,121.6萬元，呎價1.65萬元。

●SEA TO SKY海景三房呎售逾1.94萬 創本月新高

商場開幕效應繼續刺激將軍澳日出康城樓市。消息透露，長實集團旗下區內SEA TO SKY周一(8月31日)再錄成交，單位為2座高層A室海景三房戶，成交價1,570.8萬元，呎價19,441元創項目本月賣出單位新高。據悉，該盤於8月暫錄約19宗交投，套現逾2.6億元。

●明翹匯高層兩房戶成交呎價逾1.94萬元

●高爾夫‧御苑洋房獲買家5218萬元承接

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，粉嶺高爾夫球會旁項目高爾夫‧御苑，售出A1洋房，實用面積2,606方呎，花園面積1,270方呎，以5,218萬元沽出，呎價20,023元。

他透露，項目於兩個月內累售11幢洋房，套現約5.65億元。而整個樓盤至今已賣出342伙，套現逾37億元。

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