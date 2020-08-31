中行：淨息差仍面臨收窄壓力　派息須考慮多種因素

中行風險總監劉堅東表示，上半年受疫情衝擊，信用卡等境內零售業務及境外業務受較大影響，因此將「高度關注」延期還款狀況。他預料，目前市場環境複雜，下半年信用風險的暴露將持續，交通、餐飲等行業因恢復較慢，該類貸款承受較大風險，該行會加大不良資產處理及撥備計提力度，但估計資產質素仍能保持穩定，信用風險屬可控範圍。

他亦指，為緩解中小型企業經營的短期壓力，中行對企業提供了延期還本措施。劉氏又稱，該行已通過2,000億元的審批作資本補充，現正進行後續計劃。

至於派息方面，行長王江表示，有留意到海外同業暫停派息及其市場反應，惟目前國內、外市場環境變化均對內銀業帶來壓力，該行需綜合考慮股東回報訴求、業務發展需要、監管要求及同業派息水平等因素，再決定年度派息水平。

－－－－－