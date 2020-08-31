中銀預警下半淨息差續受壓 不良貸款有上升壓力
2020年08月31日 20:56
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中國銀行(香港)(02388)風險總監卓成文表示，上半年的貸款組合中，零售、餐飲等受疫情影響行業相關貸款總約1,600億元，佔總額僅約一成，認為整體貸款質素可控。惟市場利率下行，該行料下半淨息差持續受壓。
該行上半年減值撥備按年飆逾七成，管理層指下半年信貸成本續有壓力，會盡力控制資產質素，並指東南亞地區的不良貸款率大升，是由於一家航空企業所致，不見出現系統性風險，惟未來東南亞的不良貸款水平有一定上升壓力。
財務總監隋洋表示，由於市場利率向下，對比首季，次季度一個月期港元拆息跌0.8厘，令該行上半年淨息差明顯受壓，由於息口持續於偏低水平，直言該行下半年的淨息差將進一步收窄。
該行中期派息大減18%，隋洋指，低息環境下銀行經營嚴峻，銀行冀保留資金及資本，全年派息會平衡股東訴求及評估外圍因素變化，再重新評估派息策略。
該行總裁一職懸空多月，至今仍未有新進展。卓成文指，該行有概定機制進行甄選程序，已啟動相關過程，確定人選後會再作公布。至於中港官員被制裁方面，他指對於市場突發情況，有良好的應對機制及審慎策略，會關注市場變化，但針對個別客戶情況則不作評價。
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