道指早段跌143點　Apple拆細後升近2%

美股於8月最後一個交易日個別發展，道指周一早段跌143點，至28,510點；納指升45點，至11,741點；標指跌2點，至3,505點。

蘋果公司(Apple Inc.)股份正式1拆為4，早段報每股126.95美元，升1.72%。Apple今次是上市以來第5度拆細股份，資料顯示，之前4次拆細後兩周股價均下跌，平均跌幅5.6%。

瑞士雀巢斥20億美元收購美國生物製藥公司Aimmune餘下股權，作價每股34.5美元，較後者上周五收市價有1.7倍溢價。Aimmune股價早段飆171.4%，至34.2美元。

摩根大通移除對通用電氣(GE)的目標價，指出前景欠缺能見度，GE股價早段跌0.98%至6.54美元。

巴菲特披露入股5家日本最大貿易公司，押注商品市場，巴郡B股股價早段跌0.16%至218.2美元。

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