樓價UPDATES：二手業主擴大減幅　務求出貨

二手業主擴大減幅出貨，將軍澳維景灣畔套三房單位，累減約270萬港元，以1,130萬元成交，呎價16,815元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔中心Ｍ座中層2室，望內園景，兩房間隔，實用面積約438方呎，以690萬元放盤不足一個月，即獲區內客接洽，議價後減價32萬元，以約658萬元成交，實用呎價約15,023元，新買家為分支家庭客。

●北角海峰園崇峰閣高層C室，實用面積616方呎，兩房間隔，叫價1300萬元，放盤近1個月，最終願減150萬元，以1,150萬元易手，實用呎價18,669元，今年5月同室低層單位曾以1,148萬元成交，是次成交價與低層單位相若。

●西半山翰林軒1座高層A室，實用面積約401方呎，一房間隔，望山景，放盤至今約1個月，業主原開價860萬元，其後減價10萬元或1%，終以850萬元售出，實用呎價約21,197元，屋苑8月至今累錄約兩宗買賣，平均實用呎價21,048元。

●筲箕灣居屋東熹苑耀熹閣低層6室，實用面積438方呎，未補價第二市場叫價420萬元，其後減價至408萬元，最終以381萬元易手，累減39萬元或9.3%，實用呎價8,699元，原業主於2016年購入上址，當時作價288萬元，持貨4年至今轉售，帳面獲利93萬元。

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九龍區

●將軍澳維景灣畔8月共錄約28宗買賣，較7月份錄約17宗大幅上升65%，平均實用呎價約16,483元，最新錄得11座高層A室，實用面積672平方呎，三房連套房間隔，享山景及海景，放盤時開價1,400萬元，議價後以1,130萬元成交，累減約270萬元，實用呎價16,815元，原業主於2007年以415萬元買入，持貨13年帳面獲利715萬元。

●油塘Ocean One高層C室，實用面積約559方呎，兩房連套房間隔，望海景，放盤約兩個月，原業主開價980萬元，經議價後減價80萬元或約8.2%，最終以900萬元沽出，實用呎價約16,100元，折合建築面積呎價約12,113元。

●茶果嶺麗港城8月錄13宗成交，實用平均呎價約14,000元，其中31座低層H室，實用面積748方呎，套三房間隔，享內園景，開價約1,050萬元，議價後以1,020萬元易手，實用呎價13,636元，新買家為用家。

●啟德龍譽8月錄約13宗租務成交，包括1B座高層F室，望海景，兩房間隔，實用面積約499方呎，以21,000元放租21日，即接獲外區客洽詢，議價後減價約2,000元或約9.5％，以約19,000元租出，實用呎租約38.1元，新租客為單身人士，睇樓1次後即承租。

●啟德區一周內錄約5宗二手買賣，總結8月錄約12宗，包括嘉匯2座低層A室，實用面積509方呎，兩房間隔，以1,000萬元易手，實用呎價19,646元，新買家為用家。

●牛頭角淘大花園8月共錄約28宗租務成交，比7月同期多約4%，包括H座高層3室，兩房間隔，望海景，實用面積約378方呎，以約14,500元放租一個月，吸引外區客洽詢，議價後減價700元，以13,800元租出，實用呎租約36.5元。

●紅磡黃埔花園7期2座低層E室，實用面積675方呎，套三間隔，望內園景，叫價1,350萬元，最終減19%以1,100萬元易手，實用呎價16,296元，新買家屬於換樓客，原業主於2012年4月以629萬元買入，持貨8年帳面獲利471萬元。

●紅磡黃埔花園8月22宗買賣，追貼7月25宗的紀錄，由於大多數成交屬細單位，令平均實用呎價推高約5%至16,936元，其中2期8座中低層E室，實用面積389方呎，兩房間隔，8月中開價718萬元放盤，議價後減價30萬元，以688萬元成交，實用呎價17,686元，新買家為上車客。

●紅磡半島豪庭8月約9宗，當中實用面積逾900方呎之大單位佔7宗，其中5座低層B室，實用面積932方呎，套三房連工人套間隔，一直作長線收租用途，4月份決定沽售套現，最初放盤叫價為1,900萬元，最後因應疫情第三波，先後多次割價，終以1,650萬元連租約沽出，累減250萬元，減幅逾13%，實用呎價約17,704元。

●九龍塘永德園低層B室，實用面積約1,082方呎，三房間隔，放盤至今約兩個月，開價1,850萬元，日前終以1,828萬元交吉成交，減價22萬元或約1%，實用呎價約16,895元，上述為該盤本月首宗二手成交，而現時暫無其他放盤。

●九龍站擎天半島5座中層A室，實用面積620方呎，兩房間隔，享內園景，3月叫價1,900萬元，新近減至1,650萬元成交，期內共減250萬元或13%，實用呎價26,613元，做價較銀行網上估價低約5%，對上一宗同類成交為5座低層A室，6月份以1,690萬元沽出，是次新成交層數更高，做價反而平40萬元或2.4%。

●西南九龍九御金‧國峯2座中高層C室，實用面積601方呎，兩房間隔，去年11月放盤價為1,500萬元，原業主之前不肯減價，直至今年7月才降價至1,250萬元，最終進一步減至以1,170萬元沽出，實用呎價19,468元，較銀行估價略低1%，新買家為用家，早於今年4月已洽購上址，當時業主堅持不減，隨後疫情加劇，買家擱置入市，最近得知業主叫價終軟化，趁機極力議價，終承接上址。

●西南九龍匯璽II第5B座中層D室，一房間隔，實用面積約354方呎，以18,500元放租1個月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約1,300元或約7%，以約17,200元租出，實用呎租約48.6元。

●西南九龍瓏璽8座高層B室，實用面積1,002方呎，套四房連工人套間隔，望海景，吸引本地家庭客承租，月租40,000元，實用呎租約39.9元。

●長沙灣泓景臺8座低層H室，實用面積477方呎，兩房間隔，望內園景，以810萬元易手，實用呎價16,981元，新買家屬於用家。

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新界區

●馬鞍山雅景臺1座低層A室，實用面積475方呎，兩房間隔，原先叫價約570萬元，業主見近日交投氣氛升溫，逐反價20萬元，日前以590萬元易手，實用呎價12,421元。

●馬鞍山居屋錦鞍苑錦鞍閣高層8室，實用面積401方呎，兩房兩廳間隔，已補價自由市場原先叫價568萬元，減價48萬元，減幅8.5%，以520萬元易手，實用呎價12,968元。

●馬鞍山新港城K座低層8室，實用面積551方呎，三房間隔，原先開價888萬元，累減56萬元，獲買家以832萬元承接，實用呎價15,100元。

●馬鞍山居屋錦泰苑H座高層5室，實用面積526方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價650萬元，議價後以568萬元易手，實用呎價10,798元。

●沙田溱岸8號5座高層A室，實用面積1,170方呎，四房連雙套房及工人套房間隔，望河景，日前以2,300萬元易手，實用呎價19,658元。

●沙田富豪花園雅仕閣高層B室，實用面積約670方呎，三房間隔，望河景，放盤約半個月，原業主開價880萬元，經議價後減價70萬元或約8%，最終以810萬元成功沽出，實用呎價約12,090元。

●沙田第一城8月共錄36宗成交，對比7月全月錄31宗成交升16%，平均實用呎價約16,860元，包括16座高層B室，實用面積451方呎，三房間隔，議價後以760萬元易手，實用呎價16,851元。

●火炭駿景園單日連錄3宗買賣，包括8座中層A室，實用面積1,039方呎，套三房連工人套房間隔，以1,368萬元易手，實用呎價13,167元，原業主於1997年以1,120萬元買入，持貨23年帳面獲利248萬元。

●粉嶺榮輝中心4座高層A室，實用面積588方呎，三房間隔，開價約430萬元，議價後以412.8萬元獲承接，實用呎價7,020元，新買家為用家，見單位少有放盤，入市單位自住。

●元朗尚悅8座中層F室，實用面積約354方呎，兩房間隔，享內園池景，叫價520萬元微減1萬，以519萬元成交，實用呎價約14,661元，屋苑本月暫錄約10宗買賣，平均實用呎價約13,387元。

●元朗錦綉花園D段第二街雙號屋，實用面積約848方呎，三房間隔，近日由叫租25,000元，減至24,000元租出，減幅約4%，實用呎租約28.3元，屋苑本月暫錄約11宗租賃成交，平均實用呎租約28元。

●元朗錦綉花園過去一星期內錄約6宗買賣，包括C段1街雙號屋，實用面積1,035方呎，以1,280萬元沽出，實用呎價12,367元。

●天水圍居屋天頌苑A座高層3室，實用面積650方呎，套三房間隔，累積減價達20萬元，獲區內綠表客於未補價第二市場以470萬元購入自用，實用呎價7,231元。

●天水圍嘉湖山莊8月共錄得43宗成交，與7月32宗比，升幅近34%，最近5日連錄16宗，包括翠湖居2座低層H室，實用面積552方呎，三房間隔，以588萬元成交，實用呎價10,652元。

●屯門南浪海灣8月錄得3宗成交，包括3座高層G室，實用面積594方呎，兩房連儲物房間隔，以736.8萬元易手，實用呎價12,404元，做價及呎價同創屋苑兩房分層標準戶新高，原業主於本月初放盤，叫價760萬元，最終減價23.2萬元或3.1%沽出，新買家為區內租客。

●荃灣全‧城滙5座低層B室，實用面積429方呎，細兩房間隔，望內園景，無樓睇，可交吉易手，原業主放盤一段時間，近日額外印花稅限售期結束，隨即以862萬元沽出單位，實用呎價20,093元，新買家為上車客。

●荃灣區剛過去的周末連錄30宗二手買賣，包括愉景新城1座高層B室，實用面積474方呎，兩房間隔，原業主於本月初放盤，叫價760萬元，最終減價34萬元，以726萬元沽出，實用呎價15,316元。

●東涌映灣園12座中高層H室，實用面積928方呎，套三房間隔，享機場海景，叫價960萬元，近日有兩組客人同時洽購上址，有區內租客率先還價至945萬元，另一組客人隨即出價950萬元，首名客人再追加3萬元，終以953萬元購入，實用呎價10,269元。

●東涌東環6A座高層2室，實用面積約642方呎，套三房間隔，享海景，外區投資客承接單位料作出租用，物業早前開價810萬元放售，議價後終減價約30萬元，以780萬元成交，實用呎價約12,150元。

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