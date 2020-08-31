【悲情樓市】8月二手樓至少36宗帳蝕　不乏勁輸逾百萬

業主睇淡樓市，頻頻劈價沽貨，不少更蝕讓離場，拖累整體樓價向下。政府公布最新數字顯示，7月份私人住宅售價指數按月挫約0.5%，連升兩個月後斷纜，首7個月僅升約1.5%。市場再錄多宗損手成交，清水灣傲瀧套三房戶辣招鬆綁後，劈價300萬港元沽出，約3年間帳面虧蝕約110萬元。

據差餉物業估價署資料，7月份私人住宅售價指數報384.8點，今年雖有升幅，但對比去年同期上升約9.5%，反映已大幅縮水。期間九龍區實用面積753至1,075方呎單位，平均呎價報約17,182元，急挫9.3%，而新界面積1,076至1,721方呎物業，均價約10,637元，亦瀉約6.4%。

8月二手樓市現「紅潮」，全月錄至少36宗帳蝕個案，周一(31日)單日再出現3宗，均為大單位。Q房網梁健華稱，上述傲瀧11座中層D室，實用面積1,183方呎，開價2,200萬元放售，終減至1,900萬元沽，呎價16,061元，較2017年購入價低約5.5%。

新界洋房為蝕讓重災區。市場消息稱，大埔比華利山別墅湖景道一幢單號屋，減價300萬元，市傳售2,100萬元，約8年帳面蝕近800萬元。中原陳沛堯指，西貢北港新村連花園全幢物業，降價約212萬元後，以1,788萬元沽，原業主約5年帳蝕約12萬元。

此外，中小型屋苑成交價跌至低位。消息透露，元朗朗屏8號3座低層三房戶，剛售780萬元，以實用面積610方呎計，呎價12,787元屬今年新低，單位3年升值不足3%。市場交投疲弱，中原指，8月十大藍籌屋苑錄約250宗買賣，按月少2.3%，宗數創半年新低，當中九成項目均價下跌。

樓市跌勢明顯，萊坊執行董事林浩文認為，影響樓市最重要因素是香港經濟及中美關係，估計今年樓價跌約5%。而中原亞太區副主席陳永傑則指，樓市短期內仍維持價跌量升局面，樓價有望於9月中旬或之後止跌回升。

事實上，業主叫價回軟，市民入市信心。香港置業於9月進行的調查發現，佔42%受訪者計劃在未來12個月入市，按季升2.1個百分點，創十季新高。該行行政總裁李志成稱，疫情陰霾下經濟仍面對下行壓力，建議政府及早減辣穩市，同時助市民上車。

【今年首7個月住宅租金指數挫4.5%】

新冠肺炎下，香港住宅租賃市場需求大幅滑落。據差餉物業估價署資料，7月份私人住宅租金指數報約181.1點，今年首7個月已累跌高達4.5%。

該數據顯示，7月份租金指數微升0.6%，並連升兩個月，但截至該月份仍然下跌，表現較售價為差。期內實用面積753至1,075方呎物業租金指數，今年跌幅則高達4.4%。

租金下跌，帶動租賃交投急升，尤其是入伙盤最受追捧。中原譚桂貞表示，將軍澳區8月錄得超過510宗租賃交投，創出該區歷史新高。新入伙MALIBU錄約148宗，平均呎租約37.5元，其中3A座高層D室，實用面積369方呎，一房連開放式廚房間隔，以每月1.55萬元租出，呎租42元料屬項目新指標。

香港置業黃銘傑稱，西南九龍匯璽各期8月錄至少149宗租賃成交，超過九成來自新入伙的匯璽III，平均呎租約53元。而該行曾家輝指出，匯璽II第5B座中層一房戶放租一個月，減1,300元，以1.72萬元租出，呎租約48.6元。

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