親人寫書踢爆！特朗普只能用權力及金錢來與世界相處？

外國傳媒報道,美國總統特朗普姪女Mary L. Trump所著的家族史回憶錄《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man》,中文暫譯《永不滿足》,7月在美國上市一周就賣出135萬冊,繁體中文版將在9月面世。

Mary L. Trump擁有心理學博士學位,以特朗普家族「局內人」與臨床心理學者的角度,剖析特朗普家族。她從祖父母的人格切入,鋪陳充滿對立的家族氣氛,並深刻描述長輩偏袒、平輩競爭到晚輩排擠。在這樣失常的教養環境下,如何造就對全球帶來巨大影響的「美國總統特朗普」!

據報,她在書中揭露特朗普的父親、即其祖父殘酷而獨裁,教養方式不僅對特朗普的兄長(Mary的父親)帶來了毀滅,也嚴重影響特朗普的人格與情感,導致特朗普只能用權力、金錢來與世界相處。她坦言:「這是個原生家庭失敗的悲傷故事。」

