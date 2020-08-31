【新股浪潮】大型中資企業加快在港上市步伐

【百勝中國】

百勝中國將於本周五(9月4日)截止招股，並於同日定價。市傳其國際配售認購反應理想，不足半天已獲足額認購。其每股招股價不高於468元，每手50股，入場費高達23,635.8元。是次在港發行4,191.07萬股，相當於擴大後股份的10%，其中約4%作本地公開發售。另設有15%超額配股權，令集資額可增至225.56億元。

【中通快遞】

中概股蜂擁而至，中通快遞傳來港第二上市，集資達20億美元(約156億港元)，並正與高盛等投行籌備相關事宜。

【螞蟻集團】

另外，已宣布「A+H」同步上市的螞蟻集團，據上海證券交易所網站顯示，其上海科創板的上市申請，目前狀態已改為「已問詢」。有投行人士預計，由問詢回覆、上市委員會審議及通過上市委，估計10月中或之後申請註冊，並有望在10月底前上市。

【華潤置地分拆華潤萬象生活】

此外，華潤置地（01109）宣布分拆的物管公司華潤萬象生活，周一(8月31日)向聯交所遞交主板上申請，早前傳其集資額約5億美元(約39億港元)。初步招股文件顯示，華潤萬象生活今年上半年溢利按年大升76.13%至3.38億元人民幣，主要是毛利率較高的商用物業營運及物業管理服務收入增速達31.85%所致，期內公司整體收入按年增長18.68%至31.34億元人民幣。

【港交所市值曾破五千億】

摩根士丹利發表報告表示，ETF互掛初期涉及的成交額相對有限，但相信是當局未來進一步開放更多產品作互聯揭開序幕，可加強內地與香港的資本市場合作，維持港交所「增持」評級及目標價430元。

【新股旺帶動存款增】

香港新股市場暢旺，刺激7月份存款及貸款上升，其中港元存款按月增2,980.9億元或4.2%。據香港金融管理局數據，7月單月計算，香港銀行業整體的年率化貸款增長逾兩成，高增長為近月罕見，若不計及新股貸款因素，該月年率化貸款增長僅1.2%。

新股認購活動踴躍，亦帶動7月銀行的存款總額上升2.7%，其中港元存款及外幣存款分別按月上升4.2%及1.1%，而該月香港人民幣存款亦按月增加2.87%，至6,582.82億元人民幣。

【金管再向市場注入11億港元】

至於7月份的貸款與墊款總額上升1.7%，其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)按月上升2.4%，在香港境外使用的貸款則微升0.1%。由於港元存款升幅較港元貸款大，港元貸存比率由6月底的86.4%，下降至7月底的85%。

金管局解釋，7月存款及貸款上升，主要由於新股認購活動所致，若撇除新股認購貸款及所產生的存款，該月存款總額及港元存款分別上升1.5%及1.8%。

新一輪新股熱潮爆發，市場對港元需求進一步上升，周一港元匯價再觸發7.75兌每美元的強方兌換保證，金管局入市承接美元沽盤，向銀行體系注資11.63億港元，銀行體系結餘將於周三(9月2日)增至1,941.9億港元，為8月第6次注資，月內注資總額逾80億港元。

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