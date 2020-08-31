巴菲特為何「睇中」日本貿易行？1977年的一封信露端倪

外國傳媒報道，「股神」巴菲特看中了日本最大貿易公司的甚麼特質？從東京到華爾街，投資者們都在思考這個問題。這位傳奇的選股神手剛剛決定入股日本5家綜合企業集團，他們的業務涵蓋從家庭購物網絡到鮭魚養殖的廣泛領域。

儘管巴菲特沒有細說伊藤忠商事、三井物產等公司的誘人之處，但投資者或許可以借鑒一下他在1977年發給股東的一封信。在巴郡的網站上，這是他最早一封致股東信。在信中，他列出了巴郡看中的4項業務素質：

【(1)我們能夠理解的業務】

對於某些投資者而言，日本貿易行神秘莫測。

在巴菲特投資的5家公司中，三菱商事是最大的一家，是煉焦煤的主要生產商，並控制着日本最大的便利連鎖店之一。伊藤忠商事、丸紅、三井物產和住友商事的業務也非常多元化，從經營醫院到銷售輪胎，林林總總。缺乏業務重點有時會帶來批評。

不過，這些公司的很大一部分收入來自巴郡熟知的行業：能源和大宗商品。例如，丸紅90%以上的收入來自農業、金屬、能源和化工。三菱超過42%的收入來自大宗商品，其他公司也至少達到30%。

巴菲特也一直在其他地方增加能源和大宗商品投資。7月，巴郡購買Dominion Energy的大部分天然氣管道和存儲資產。最近還入股巴里克黃金公司。

巴菲特在今年5月的巴郡股東大會上說：「我總是這樣評價能源業務：這不是發財之路，但卻是保值途徑。」

【(2)具有良好遠景】

貿易行是世界上歷史古老的行當之一，並且，一定程度上因為它們的廣泛多元化，不太可能在短期內破產。三井物產和住友商事的歷史可以追溯到17世紀，而三菱商事和伊藤忠商事也有100多年的歷史。

野村證券首席股票策略師池田雄之輔認為，此番投資說明巴郡預計大宗商品價格和全球貿易流將從新冠疫情和中美貿易戰造成的破壞中復甦。

而且，即使這兩方面難以復甦，貿易公司也經受得住，因為他們的業務多元化也涵蓋新成長領域，包括IT、衞生健保甚至空間技術。儘管疫情期間收入有所下降，但排名前三的貿易公司仍保持或增加了年度股息。

Jefferies Japan Ltd.分析師Thanh Ha Pham說，貿易行將會存在很長時間，由於他們股息豐厚，投資孳息率挺不錯。

【(3)經營者誠信有才】

Pham說，這些公司吸引巴菲特的地方之一，可能是日本誠信會計的名聲，日本乃是「天作之合」。

當然，貿易行過去幾十年也屢有醜聞。最近一次發生在三菱商事：該公司去年表示，一名新加坡僱員進行未經授權的原油衍生品交易，導致現已關閉的子公司蒙受超過3億美元的損失。

不過，總體而言，這些公司在日本一向是精英就業選擇，從最好的大學吸引頂尖人才易如反掌。根據Career+的一項調查，2021年畢業生最渴望入職的35家公司，5大貿易公司均在其中。

【(4)價格非常誘人】

跟以前一樣，估值可能是巴菲特考慮的重要因素。貿易公司股票今年早些時候下跌，多數已經低於帳面價值，其中住友商事的市淨率最低，只有0.69。只有伊藤忠商行的市淨率高於1，為1.2。相比之下，日經225股票指數的市淨率約為1.8。

Pham說：「巴菲特看中內在價值，這些貿易公司已經從貿易行發展為控股公司。因此他們絕大部分收益來自股權投資。」

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