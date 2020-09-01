東方日報B1：大型新股湧港上市 百勝中國今出擊
2020年09月01日 00:02
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多隻新股蜂擁來港上市集資。圖為港交所行政總裁李小加。
大型新股加快上市步伐。集資逾196億元的內地連鎖餐飲集團百勝中國(09987)今日起招股，預期於下周四掛牌。而阿里巴巴(09988)有份投資的中通快遞(美股：ZTO)，以及有望成為史上最大型新股的螞蟻集團，傳將於今年第四季在港上市。
百勝中國將於本周五截止招股，並於同日定價。市傳其國際配售認購反應理想，不足半天已獲足額認購。其每股招股價不高於468元，每手50股，入場費高達23,635.8元。是次在港發行4,191.07萬股，相當於擴大後股份的10%，其中約4%作本地公開發售。另設有15%超額配股權，令集資額可增至225.56億元。
由於百勝中國招股期撞正內地樽裝水及飲品生產商農夫山泉(09633)的凍資期，資金未能趕及回籠，普遍券商未有為百勝中國特別預留孖展額度。有業界人士透露，部分銀行亦未有為百勝中國提供孖展融資認購。
耀才證券行政總裁許繹彬稱，查詢百勝中國的投資者不多，雖其具「中概股」回歸概念，但與之前回歸的新經濟板塊阿里巴巴、京東(09618)有別，百勝中國主打內需概念，加上資金未回籠等，預料熱捧程度未及之前的新股。
中概股蜂擁而至，中通快遞傳來港第二上市，集資達20億美元(約156億港元)，並正與高盛等投行籌備相關事宜。另外，已宣布「A+H」同步上市的螞蟻集團，據上海證券交易所網站顯示，其上海科創板的上市申請，目前狀態已改為「已問詢」。有投行人士預計，由問詢回覆、上市委員會審議及通過上市委，估計10月中或之後申請註冊，並有望在10月底前上市。
此外，華潤置地(01109)宣布分拆的物管公司華潤萬象生活，周一(31日)向聯交所遞交主板上市申請，早前傳其集資額約5億美元(約39億港元)。初步招股文件顯示，華潤萬象生活今年上半年溢利按年大升76.13%至3.38億元人民幣，主要是毛利率較高的商用物業營運及物業管理服務收入增速達31.85%所致，期內公司整體收入按年增長18.68%至31.34億元人民幣。
新股魚貫而至，加上中、港交易所買賣基金(ETF)首次實現互掛，令香港交易所(00388)成為最大贏家，其股價周一曾升4.52%，創上市新高397.8元，市值一度升穿5,000億元，最終收市報391.2元，漲2.79%，全日成交額達32億元。
摩根士丹利發表報告表示，ETF互掛初期涉及的成交額相對有限，但相信是當局未來進一步開放更多產品作互聯揭開序幕，可加強內地與香港的資本市場合作，維持港交所「增持」評級及目標價430元。
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