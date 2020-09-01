東方日報B1：大型新股湧港上市　百勝中國今出擊

百勝中國將於本周五截止招股，並於同日定價。市傳其國際配售認購反應理想，不足半天已獲足額認購。其每股招股價不高於468元，每手50股，入場費高達23,635.8元。是次在港發行4,191.07萬股，相當於擴大後股份的10%，其中約4%作本地公開發售。另設有15%超額配股權，令集資額可增至225.56億元。

中概股蜂擁而至，中通快遞傳來港第二上市，集資達20億美元(約156億港元)，並正與高盛等投行籌備相關事宜。另外，已宣布「A+H」同步上市的螞蟻集團，據上海證券交易所網站顯示，其上海科創板的上市申請，目前狀態已改為「已問詢」。有投行人士預計，由問詢回覆、上市委員會審議及通過上市委，估計10月中或之後申請註冊，並有望在10月底前上市。

摩根士丹利發表報告表示，ETF互掛初期涉及的成交額相對有限，但相信是當局未來進一步開放更多產品作互聯揭開序幕，可加強內地與香港的資本市場合作，維持港交所「增持」評級及目標價430元。

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