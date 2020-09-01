美股收市：道指跌223點　納指再創新高

美國股市周一(8月31日)個別發展，道指收報28,430點，跌223點或0.78%；標指收報3,500點，跌7點或0.22%；納指收報11,775點，升79點或0.68%，再創收市新高。

總結8月份，道指、標指、納指分別累升7.57%、7.01%、9.59%。道指和標指均創自1984年以來最好的8月份表現。

上周聯儲局主席鮑威爾宣布引入「平均通脹目標」後，該局副主席克拉里達周一表示，當局承諾不會只因失業率下降就加息，也不認為負利率是可行選項。目前不考慮控管債息曲線，惟未來有可能改變。

個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)股份正式1拆為4，股價全日收報129.04美元，升3.39%。Apple今次是上市以來第5度拆細股份，資料顯示，之前4次拆細後兩周股價均下跌，平均跌幅5.6%。

瑞士雀巢斥20億美元收購美國生物製藥公司Aimmune餘下股權，作價每股34.5美元，較後者上周五收市價有1.7倍溢價。Aimmune股價全日升171.59%，收報34.22美元。

摩根大通移除對通用電氣(GE)的目標價，指出前景欠缺能見度，GE股價收報6.34美元，跌4.08%。

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