【專家點評】陳錦興：潤地績佳　更有分柝概念

恒指八月升2.5%，惟在25,800阻力仍大，料市場需進一步消化地緣政治及內銀業績轉弱的風險，績優股將是短線操作重點。華潤置地(1109)業績表現良好，績後股價續強，有望上試今年高位。

華潤置地上半年業績符合預期，核心溢利83.7億元人民幣(下同)，按年增長3.21%。上半年綜合收入微跌2.1%至448.7億元，其中開發物業營業額下跌1.7%，投資物業租金收入下降12.5%。

預期分拆物業管理業務，釋放價值，將是華潤置地股價的催化劑。華潤置地建議將附屬公司華潤萬象生活分拆於聯交所主板上市，華潤萬象生活主要業務是在中國提供住宅物業管理服務和商業運營及物業管理服務。

華潤置地中期息為每股0.15元，較去年同期增16.28%，反映管理層具營運信心。另外，料其推盤策略主要集中在下半年，可銷售資源達4,122億元，預料銷售可達標。至於投資物業，5月以來商店租金及零售銷售額復甦強勁，管理層預期全年租金收入更可上升5%。

估值方面，現時華潤置地市盈率約7.8倍，股息率逾3.2厘，估值合理，而負債比率較同業為低，資產負債表穩健，建議35.85港元吸納，上方阻力40元，止蝕可定於33元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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