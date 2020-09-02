【市前重點睇】港匯續強　道期穩升

●美匯指數處92.338，離岸人民幣(CNH)高企6.8331，港匯觸發7.75，美元兌日圓處105.91，歐元跌至1.1922，英鎊回落至1.3397。金價升至1,972美元。布油回落至45.58美元，紐油見43.04美元。道指期貨上升逾50點。

●港匯強勢持續，於紐約交易時段尾市再次觸發強方兌換水平，香港金管局在市場沽出24.49億港元，銀行體系結餘在9月3日將增加至2,063.28億港元。

●道指收報28,645點，升215點或0.76%；標指收報3,526點，升26點或0.75%，創收市新高；納指收報11,939點，升164點或1.39%，連升3日，亦創收市新高。

●外媒報道，SurveyMonkey最新調查顯示，新冠肺炎疫情以來，14%的美國人(多達4,600萬人)表示他們已經耗盡了應急積蓄，另有11%的人不得不借錢來支付日常開支。

●美國勞工部發表報告預測，2019至2029年，美國就業將以每年0.4%的速度增長，遠低於2008年危機後1.3%的增長速度。

●外國傳媒報道，美國參議院共和黨人正在準備一個規模5,000億美元的瘦身版刺激法案，計劃下周進行投票，以促使民主黨人回到談判桌前。

●美國8月份ISM製造業指數由7月的54.2升至56，高過預期的54.8點。

●美國7月份建築開支輕微增加0.1%，增幅少過預期的1%。

●美國10年期國債息率跌3.59點子，報0.6689厘。

●港股ADR指數收報25,148點，跌35點。

●即月恒生指數夜期收報24,965點，跌100點，低水220點，成交14,865張。

●紐約期油收報每桶42.76美元，升15美仙或0.4%；布蘭特期油收報每桶45.58美元，升30美仙或0.66%。

●紐約12月期金收報每安士1,978.9美元，升30美仙或0.02%，創自8月18日以來收市新高。

●德國政府預計，今年經濟收縮幅度將小於先前預期，全年降幅料為5.8%。

●【全球攬炒】巴西第2季經濟勁縮11.4%創紀錄。

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