【股民熱話】如果特朗普勝出連任　投資者點算好？

眨眼踏入9月，不少大型新股在港進行招股活動，相信短期港股會繼續成為資金所向，即使指數呆呆滯滯反反覆覆，但個股和主題板塊不乏炒作，故股民的策略是要炒股不炒市，重點關注資金流向捕捉升浪，有智慧不如趁勢。

有股民問，如今距美國總統大選僅兩個月，看來特朗普的選情有所回升。若然特朗普真的當選，對投資有何影響？

● 中美之爭持續 金融戰入戲肉？

首先，若特朗普當選，相信持續推動打擊中國經濟崛起的各種政策，貿易戰、科技戰、金融戰會持續，國際形勢緊張狀況未變。中美之爭將會持續成為全球投資的重要不明朗因素，而重中之重是金融戰將會進入戲肉，美元霸權、人民幣國際化、數碼人民幣，都會有驚人的發展，中、美資產價都會風高浪急，投資者要嚴陣設防。

● 美國堅持「獨贏」 中國最終讓利？

第二，有人說，特朗普若連任，只可多做四年，商人本色，考慮到其家族生意，會否在退任前，與中國修好，爭取長遠在華利益？在這個問題上，筆者認為，以特朗普的性格，這並非沒可能，但大前提是美國和其家族生意都要「雙贏」，則意味中國要大幅度「讓利」。故投資者宜密切關注事態發展，若最終是以中國讓利令兩國關係得到緩和，則針對投資中國資產，部分擁有壟斷地位的中企股，可能會面對較大的風險。

● 國際形勢將翻天覆地？

第三，若然美國追求「獨贏」不能就範，中國堅持以「內循環」應對，相信特朗普會積極進行國際圍堵，除了聯合盟友之外，可能會改善與俄羅斯的關係，亦不排除在南海與中國交火。是故，投資者要有心理準備，特朗普一旦當選，大家可能要迎來戰爭的來臨，規模大小難以預測，惟全球金、股、匯將為之震盪。故投資的注碼和分布，宜盡量平衡，切莫全富身家投入風險資產，堅持做好避險準備，方為上策。

● 黃金價格別過早估頂

此外，正正由於美國持續奉行貿易保護主義，估計將推動貨幣競爭性貶值，基本上美元貶值潮已開始，再加上戰爭的危機增加，故對於黃金價格而言，切莫過早估頂，宜盡快落實多元化投資，黃金及白銀該是投資組合不可缺少的選擇。

東網財經專欄作者 帥哥

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