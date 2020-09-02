【專家點評】古勝：日清食品有勢可追？

正如尋日(1日)早上的評論，港股仍然守住3月延伸至今的升軌，昨早一度試穿25,000點但隨即回穩，最終收市升7點報25,184點，以陽燭收市，成交額1,390億元，後市睇落唔算差，向上升的趨勢持續。

大行大和發表報告指，日清次季盈利按年升93%，而上半年盈利則按年升34%，表現均好過該行預期。展望下半年，日清食品將繼續受惠內地高端化的趨勢，擴張分銷網絡及高端即食麵組合，助公司未來數年在內地維持雙位數增長，目標價升至9.3元，維持「跑贏大市」評級。

再睇走勢，日清自4月份開始於6元樓上橫行整固，自7月中開始展開升浪，沿10天及20天線向上，昨更升逾7%收報9元，創上市新高。問題係現價高追值唔值？自問轉身夠快，不妨喺9蚊樓下小注追入，上方阻力位10元，向下止蝕為20天線8.1元。若然擔心，不如就唔好手多多啦。

東網財經專欄作者 古勝

－－－－－