【專家點評】鄭勤龍：港股須審慎　宜靜待時機

從卦象顯示，恒指走勢正處於《天澤履》變《風天小畜》之中。在易經，「天」代表着運行不息的動能，以及剛健不屈的生命力，今「履」卦和「小畜」卦皆帶有「天」的元素，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示恒指在短期內的波動或將愈來愈大。

承接上周預示恒指在短期內，雖或可挑戰熊牛分界線，但走勢卻仍會甚為反覆的《火雷噬嗑》變《水雷屯》卦，結果指數在本周一升穿了俗稱牛熊分界線的250天移動平均線後，便隨即掉頭大幅回落了670點，可說是應驗了有成長困難的易經四大難卦之一「屯」卦的卦象。

「履」卦是一個危機重重的卦，有履如薄冰和伴虎之象，所以「履」卦的卦辭曰:「履虎尾，不咥人，亨。」大意是指假若踩上了老虎尾而老虎卻不咬人，就已算是走運了，由此可見，「履」卦的卦意是要警惕散戶不要小看目前在市場上所所潛在的風險與危機。而「小畜」卦的本意則為畜養獵物，所以「畜」也是「蓄」的本字。根據卦象綜合的顯示，逃避風險和保留實力等待更有利的部署時機，相信是目前最好的做法了。

玄學金融家 鄭勤龍

－－－－－