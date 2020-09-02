亞洲股市：日股收升109點　澳股漲1.8%

亞洲主要股市報升，日、韓及澳股收升0.4至1.8%。

日本日經225指數升109點或0.47%，收報23,247點。日本央行副行長若田部昌澄表示，央行一直在審查貨幣政策，並正在採取合適的政策行動，將繼續與政府合作。此外，央行的任務是提供流動性，必須對通脹走弱的風險保持警惕。必要時將毫不猶豫地加大刺激措施。

南韓首爾綜合指數升14點或0.63%，收報2,364點。該國8月份居民消費價格指數(CPI)按年升0.7%，預期升0.4%，7月升0.3%。至於按月升0.6%，預期升0.2%。

澳洲股市收報6,063點，漲109點或1.84%。該國第二季國內生產總值(GDP)按季收縮7%，預期跌6%，前值跌0.3%，連續兩季錄得收縮，技術上陷入衰退，為近30年以來首次出現衰退；按年收縮6.3%，預期跌5.1%，前值升1.4%。

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