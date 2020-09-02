【專家點評】沈振盈：美國通脹迫在眉睫

在上周四舉行的全球央行銀行家年會中，美國聯儲局主席鮑威爾發表言論，指出美聯儲在未來的利率政策方面，接受通脹可在某些時間高於2%，並用平均通脹來作為計算指標。至於如何計算，用幾長時間作基數，就完全沒有公布。鮑威爾講話後，金價及美股急升，美匯下跌。於是媒體就即時解釋為鮑威爾「放鴿」，市場有正面反應。然而，筆者反覆看了其講詞數遍，完全一點兒也感覺不到有再加大「放鴿」的意向，只是把過去兩次議息會議的路向講多一次而已，沒有太大的新方向。

過去兩次的議息會議已再三暗示，2%的通脹已不是利率政策的考慮重點，而加息的考慮點會以經濟及情況為先。對上一次，更加明確告訴市場，半年內不會加息，市場亦早已將此方向反映出來，令美元大跌，金價創出新高。故此，上周四鮑威爾只是重申持續一貫的方向，並沒有加大「放鴿」的新做法。

為甚麼鮑威爾要「搬龍門」，將計算通脹的方法改變？原因很簡單、亦很明顯，就是「通脹」已迫在眉睫。現時先將龍門搬一搬，預先調整市場「驚加息」的情緒，自然會調節因通脹數字上升所帶來的震盪。從近期資源商品價格的走勢，以及美元的跌勢，幾可肯定年底前通脹數據會大幅飆升。更重要是美國債台高築，濫用量化寬鬆，基本上要美匯大跌是唯一的「不歸路」。故此，美國將會面對的危機，並不是通脹這般的簡單，實際上應該是「滯脹」或「惡性通脹」！

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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