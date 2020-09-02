【零售寒冬】I.T股價曾挫近6% 傳旗下部分店舖被追租
2020年09月02日 08:52
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去年社會事件，到本港疫情發展至第三波，大至經濟、小至市民的日常生活及工作均大受影響，且百業肅條，繼早前G2000海港城分店被執達吏封舖，主席田北辰直指業主九龍倉置業(01997)無人情味。最新有消息指，商人沈嘉偉旗下連鎖服裝集團I.T(00999)自5月中至今，先後遭恒隆地產(00101)及新鴻基地產(00016)入稟追租。
I.T股價周三(2日)曾挫近6%，低見0.98港元；中午收報1.01元，跌逾2%。
事實上，I.T業績顯著受挫，公司截至2020年2月29日止年度業績，期內收入77.19億元，按年減少12.6%，並由盈轉虧，蝕7.47億元，2019年同期則錄純利4.42億元；每股虧損62.5仙，不派末期息，有別於2019年同期末期息每股18仙。
該集團於8月初再補充，預期截至5月31日止3個月錄得不少於1億元淨虧損，去年同期則錄得盈利3,400萬元。集團表示，在疫情下，第一財季銷售遭受重創。大部分市場的店舖需要縮短營業時間或部分地區店舖需要暫時關閉。因此，同店銷售增長於期內維持下行趨勢。儘管最初的策略是主攻正價銷售及減少折扣優惠活動，以此維持毛利率，但面對異常艱難的市況，最終不得不提高折扣幅度以刺激銷量。
另外，於政府今年推出的「保就業」計劃中，I.T APPARELS LIMITED獲發4,710萬元，員工人數1,809人。
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