【零售寒冬】I.T股價曾挫近6%　傳旗下部分店舖被追租

I.T股價周三(2日)曾挫近6%，低見0.98港元；中午收報1.01元，跌逾2%。

事實上，I.T業績顯著受挫，公司截至2020年2月29日止年度業績，期內收入77.19億元，按年減少12.6%，並由盈轉虧，蝕7.47億元，2019年同期則錄純利4.42億元；每股虧損62.5仙，不派末期息，有別於2019年同期末期息每股18仙。

該集團於8月初再補充，預期截至5月31日止3個月錄得不少於1億元淨虧損，去年同期則錄得盈利3,400萬元。集團表示，在疫情下，第一財季銷售遭受重創。大部分市場的店舖需要縮短營業時間或部分地區店舖需要暫時關閉。因此，同店銷售增長於期內維持下行趨勢。儘管最初的策略是主攻正價銷售及減少折扣優惠活動，以此維持毛利率，但面對異常艱難的市況，最終不得不提高折扣幅度以刺激銷量。

另外，於政府今年推出的「保就業」計劃中，I.T APPARELS LIMITED獲發4,710萬元，員工人數1,809人。

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