【港股收市】恒指高開低走　新經濟股支持大市

港股反覆偏軟，恒生指數高開55點、升至25,239點已為早市高位，之後一度倒跌253點或1%，低見24,931點，全日最終收跌64點或0.26%，報25,120點，險守兩萬五關；國企指數亦跌12點或0.12%，報10,000點。主板成交約1,595.8億港元。

傳中國擬加強整治金融風險，金融股受壓，建設銀行及工商銀行跌2%，交通銀行跌1.5%。滙豐控股跌1%，恒生銀行跌0.9%，友邦保險跌0.5%；中國人壽跌1.5%。

中國聯通領挫3%，為表現最差藍籌。中國移動跌1.3%。兩大濠賭股受壓，金沙中國跌2.4%，銀河娛樂跌1.6%。

隔晚美股納指再創新高，恒生科技指數收升234點或3%，報7,909點。新經濟股「ATMX」繼續做好，騰訊升1%，報545元；阿里巴巴升近3%見291.2元；美團點評漲3%至272.8元；小米升至26.95元創新高後一度倒跌，終升0.3%，瑞信將其目標價由22.1元調升至31元，評級「跑贏大市」。

手機設備股舜宇光學科技漲5%，瑞聲科技升1%。

新冠肺炎疫情有所緩和，港府今(2日)宣布進一步放寬防疫措施，食肆晚市堂食延長1小時至晚上10時，本周五生效至9月10日。地產股有追捧，領展房產基金抽升4.8%，信和置業升1%。

個股方面，母企獲阿里增持，圓通速遞國際股價曾急飆2.7倍，高見7.5元，全日收漲2.5倍，報7.15元。

吉利汽車升近3%，其科創板上市獲上海證券交易所受理，擬集資200億元人民幣。

藥明生物跌近2%。公司主要股東WuXi Biologics Holdings折讓6.7%，配售約3,299.7萬股現有股份，相當於已發行股本總額約2.43%，套現約61億元。

信誠證券聯席董事張智威估計，港股繼續在25,000點附近徘徊，相信在9月7日恒指季檢變動生效前難有大方向，繼續炒股不炒市策略，吼實個別強勢板塊作部署。

－－－－－