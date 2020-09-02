A股快報：滬綜指3400點關失而復得 外資淨賣出66億人民幣

滬深三大股指高開後個別發展，滬綜指3,400點關失而復得，一度跌至3,377點，全日跌5點或0.17%，報3,404點；深成指升37點或0.27%，報13,887點；創業板指升21點或0.78%，見2,771點。

滬深兩市主板成交合共約為9,690.32億元人民幣(下同)。外資透過滬股通及深股通淨賣出66.14億元，連續3日錄得淨賣出。

圓通速遞A股漲停，其控股股東及實際控制人擬以每股17.406元的價格，向阿里巴巴轉讓3.79億股股份，佔公司股份總數的12%，轉讓價款為66億元。其他物流股亦做好，新寧物流及飛力達漲停；華鵬飛升逾7%。

環保股上揚，鐵漢生態及美晨生態漲停；蒙草生態升逾15%。中央全面深化改革委員會周二(1日)召開第十五次會議。會議指出，生活垃圾分類關系人民群眾日常生活，對於推動生態文明建設、提升社會文明程度、創新基層社會治理都有重要意義。要從落實城市主體責任、推動群眾習慣養成、加快分類設施建設、完善配套支持政策等方面入手，加快構建以法治為基礎、政府推動、全民參與、城鄉統籌、因地制宜的垃圾分類長效機制，樹立科學理念，分類指導，加強全鏈條管理。

神州租車在新三板上市的母公司神州優車公布，因未能按期披露2019年財報，根據全國中小企業股份轉讓系統規定，神州優車將被強制終止掛牌。

人民銀行進行200億元7天期逆回購操作，另有2,000億元逆回購到期，當日實現淨回籠1,800億元。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.8376，較上日大幅上調122點子，連升7日，為去年5月14日以來新高，續創逾1年高位。

截至周二，上交所融資餘額報7,385.63億元，按日增加10.66億元；深交所融資餘額報6,897.56億元，按日增加16.22億元；兩市合計14,283.19億元，按日增加26.88億元。

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