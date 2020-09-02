壹傳媒自8月高位累挫逾80%　股價異動3星期監管調查未見影

證監會於8月11日發聲明指，該會一直在監察壹傳媒股價異動情況，並將繼續密切監察與壹傳媒股份有關的交易活動。該會亦將與聯交所合作，要求壹傳媒向市場及時披露所有與其控制權、財務狀況和營運有關，且可能對該公司股價造成重大影響的未來發展情況及資料，並避免其證券出現虛假市場。

資料顯示，壹傳媒股價自8月10日，即公司主席黎智英涉嫌違反《港區國安法》而被捕後開始大幅異動，股價由歷史低位0.075元炒至於8月11日一度高見1.96元，且成交大增，其後再又於8月18日挫至低位見0.3元，累跌84%。

市場質疑股價波動背後會否涉及人為操控或利益輸送，雖早前曾傳出證監會及聯交所已「出手」就壹傳媒不尋常股價及成交量變動向個別證券業界查詢，並索取客戶資料、交易紀錄等。惟事件至今已擾攘將近1個月，仍未見監管當局公開徹查。

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，知悉監管機構早前已向證券業界索取壹傳媒異動期間的交易紀錄、客戶資料等，又指「當時該股成交和股價非常異常，應調查清楚哪些人預先坐貨，又有哪些人在當日沽貨，並公開公布調查結果，這樣才符合公眾利益。」

他又認為，壹傳媒的基本因素已經「唔掂」，盈利前景看不到曙光，加上早前多名管理層被拘捕，雖然暫未有落案起訴，但仍有機會出現訴訟的潛在風險，這些不明朗因素令壹傳媒更不宜沾手。

立法會金融及服務界議員張華峰則強調，證監會要保障小投資者，找出壹傳媒股價在極短時間內大幅波動的原因，以及成交量超過股份發行量的不尋常原因，並調查出誰買誰賣，以保障公眾利益。

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