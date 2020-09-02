壹傳媒自8月高位累挫逾80% 股價異動3星期監管調查未見影
2020年09月02日 10:09
東網電視更多新聞短片
壹傳媒(00282)股價周三(2日)最多挫4.35%，低見0.33港元，收市仍跌1.45%，報0.34元。該股在8月中旬大幅波動，股價由低位0.075元炒上1.96元，再急瀉至0.3元，累計跌幅高達84%，不少散戶「中伏」。何解當時股份未有及時停牌，股價異常波動是否涉及市場操控，至今未見監管部門調查有進展。
為此，《東網》向香港證監會及香港交易所(00388)查詢。港交所回覆指，不評論個別公司或其股價走勢，強調所有香港上市公司必須遵守《上市規則》，港交所一直監察市場，致力確保執行有關規則時的全面性、公平性和透明度。證監會表示，繼早前的聲明外，現階段未有任何補充。
證監會於8月11日發聲明指，該會一直在監察壹傳媒股價異動情況，並將繼續密切監察與壹傳媒股份有關的交易活動。該會亦將與聯交所合作，要求壹傳媒向市場及時披露所有與其控制權、財務狀況和營運有關，且可能對該公司股價造成重大影響的未來發展情況及資料，並避免其證券出現虛假市場。
資料顯示，壹傳媒股價自8月10日，即公司主席黎智英涉嫌違反《港區國安法》而被捕後開始大幅異動，股價由歷史低位0.075元炒至於8月11日一度高見1.96元，且成交大增，其後再又於8月18日挫至低位見0.3元，累跌84%。
市場質疑股價波動背後會否涉及人為操控或利益輸送，雖早前曾傳出證監會及聯交所已「出手」就壹傳媒不尋常股價及成交量變動向個別證券業界查詢，並索取客戶資料、交易紀錄等。惟事件至今已擾攘將近1個月，仍未見監管當局公開徹查。
香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，知悉監管機構早前已向證券業界索取壹傳媒異動期間的交易紀錄、客戶資料等，又指「當時該股成交和股價非常異常，應調查清楚哪些人預先坐貨，又有哪些人在當日沽貨，並公開公布調查結果，這樣才符合公眾利益。」
他又認為，壹傳媒的基本因素已經「唔掂」，盈利前景看不到曙光，加上早前多名管理層被拘捕，雖然暫未有落案起訴，但仍有機會出現訴訟的潛在風險，這些不明朗因素令壹傳媒更不宜沾手。
立法會金融及服務界議員張華峰則強調，證監會要保障小投資者，找出壹傳媒股價在極短時間內大幅波動的原因，以及成交量超過股份發行量的不尋常原因，並調查出誰買誰賣，以保障公眾利益。
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！