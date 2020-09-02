異動股：母企獲阿里增持　圓通速遞國際股價收市飆2.5倍

圓通速遞發公告指，公司控股股東及實際控制人向阿里巴巴以每股17.406元人民幣，轉讓12%股權，約3.79億股，涉及資金近66億元人民幣。交易完成後，阿里巴巴將持有公司22.5%股權。

圓通速遞早前表示，擬加強與母公司圓通速遞於全球各地的其他附屬公司合作，並進一步整合母公司的資源以擴展海外業務。集團將於日後完成圓通速遞海外附屬公司與集團附屬公司之間的內部整合。此舉使集團能擴展服務範圍以及降低成本。

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