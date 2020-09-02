異動股：母企獲阿里增持 圓通速遞國際股價收市飆2.5倍
2020年09月02日 10:11
東網電視更多新聞短片
受內地網購巨頭阿里巴巴(09988)增持消息刺激，A股圓通速遞(600233.SH)周三(2日)漲停板，升10%至18.37元人民幣，其在香港上市附屬公司圓通速遞國際(06123)股價抽升，午後升幅擴大，高位見7.5元，升2.7倍；收市報7.15元，升2.59倍，成交逾23.1億元。
圓通速遞發公告指，公司控股股東及實際控制人向阿里巴巴以每股17.406元人民幣，轉讓12%股權，約3.79億股，涉及資金近66億元人民幣。交易完成後，阿里巴巴將持有公司22.5%股權。
圓通速遞早前表示，擬加強與母公司圓通速遞於全球各地的其他附屬公司合作，並進一步整合母公司的資源以擴展海外業務。集團將於日後完成圓通速遞海外附屬公司與集團附屬公司之間的內部整合。此舉使集團能擴展服務範圍以及降低成本。
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！