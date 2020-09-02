研究：亞太區是歐美企業國際擴張首要市場

渣打銀行發表一項研究顯示，歐洲和美洲地區的企業目前視歐洲(84%)和北美地區(74%)本土市場為業務增長之主要來源，亞太區(55%)則繼續是它們國際擴張策略的主要目標，其他地區包括拉丁美洲(38%)、中東(32%)及非洲(17%)。

有關調查探討企業財務總監和司庫的抱負、關注和目標，反映新冠肺炎疫情對許多企業的營運和重點策略之影響。研究指出，超過一半(51%)受訪者擔心疫情影響其企業本土市場以外的業務增長，同時顯示供應鏈受阻是對流動性管理的最大挑戰。此外，「理解和遵守當地監管要求的能力」被視為擴張業務的最大挑戰(32%)，當中科技企業(52%)對此尤其關注。

為國際擴張提供融資方面，受訪者首選透過證券資本市場(76%)集資。另一方面，44%美洲受訪者傾向透過來自不同業務的現金提供資金，較39%歐洲受訪者為多。同樣地，美國具備比較成熟的私募市場，傾向透過創業投資如私募投資的美洲受訪者亦較歐洲受訪者為多。

接近三分之一(32%)受訪者表示他們的供應鏈重點工作是「分散供應商基礎至本土市場之外」，其次是「貿易數碼化」(28%)。而「環境、社會和管治準則和可持續發展」則是本土市場以外的貿易和供應鏈工作中最不被重視之項目，只有2%受訪者以此為其供應鏈工作的首要重點，18%則以此為首三項重點之一；這可能反映環境、社會和管治的工作屬於企業其他部門的責任，或者環境、社會和管治和可持續發展目標是植入於企業文化之中。

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