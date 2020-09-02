港股格局：張智威建議繼續炒股不炒市 汽車股仍有水位
2020年09月02日 10:38
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股繼續在25,000點附近徘徊，相信在9月7日恒指季檢變動生效前難有大方向，繼續炒股不炒市策略，吼實個別強勢板塊作部署。
汽車股近日表現強勢，張指出，吉利汽車(00175)在回A概念下飆高，相信後市仍有水位，短期內有機上試20港元樓上。至於長城汽車(02333)亦可受惠中央力谷「內循環」，加上即將進入汽車銷售旺季，值得看高一線，股價短期有勢突破10元關。
藥明生物(02269)在正式納入恒生指數前，遭大股東配股減持，套現約61.04億元。張智威認為，藥明生物盈利增長強勁，市場給予其較高估值，其股價由年初至今累升逾一倍。今次大股東折讓減持，對其股價料有一定影響，加上該股升勢過急，或已反映其盈利利好因素，現水平未宜高追，不妨待回落至180元水平再作考慮。
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