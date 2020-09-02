港股格局：張智威建議繼續炒股不炒市 汽車股仍有水位

信誠證券聯席董事張智威表示，港股繼續在25,000點附近徘徊，相信在9月7日恒指季檢變動生效前難有大方向，繼續炒股不炒市策略，吼實個別強勢板塊作部署。

－－－－－