【專家點評】陳樂怡：內需板塊有熱錢炒 咩股值得追？
2020年09月02日 10:52
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隔晚美股個別發展，港股於25,000點反覆上落。恒指升7點至25,184點。國指升21點至10,013點。恒生科技指數升130點至7,674點。大市成交額為1,391億元。食品及餐飲股做好，日清食品(01475)飆7.5%，海底撈(06862)升6.1%。汽車股普遍向上，比亞迪(01211)飆13.8%，長汽(02333)升8.9%。
資金持續流入內需板塊，其中汽車股普遍上升。據乘聯會數字顯示，8月首三周廠商批發銷量按年增長8%，較7月同期則增長2%，保持穩步改善的趨勢。另一方面，中國汽車流通協會公布，8月庫存預警指數為52.8%。雖然仍處於警戒線之上，但按月下降9.9個百分點，按年降0.5個百分點，同時為今年以來最低的水平，反映汽車庫存壓力已明顯改善。受惠於內地擴大內需，預期下半年汽車業持續復甦，建議關注具科創板上市概念的吉利(00175)以及新能源汽車龍頭比亞迪(01211)。
內需板塊還可以留意業務需求穩定的高等教育股。教育部早前召開發布會，內地除新疆外30個省份所有或部分地市已確定秋季開學時間，各地中小學、幼稚園將在9月1日前後開學，大學則分批在8月下旬至9月開學。基於過往累積的抗疫經驗，疫情對於傳統線下授課的干擾料逐步淡化，有利於教育股改善業務表現。另一方面，內地政府今年重點工作為穩定就業市場，高等教育及職業培訓為主要途徑，建議投資者留意高等教育龍頭中教(00839)及職業教育領導者中國東方教育(00667)。
港股周一上試250天線受阻急速倒跌，周二走勢反覆。展望後市，預期中美關係繼續牽制港股大市表現，但資金持續流入香港市場，大型新股招股活動亦支持市場氣氛。在好淡因素爭持下，預期港股續維持上落市，主要阻力維持在250天線(25,774點)。
中移動(00941)第2季服務收入按年增長2.1%；其中，第2季度移動收入按年增長超過1%，扭轉連續數季的按年下跌趨勢。事實上，集團移動客戶平均月費第2季按年跌幅收窄至不足1%。展望未來，集團5G客戶於7月已達8,400萬戶，預期移動客戶平均月費下半年可恢復增長。此外，集團積極發展雲計算以及數據中心，將成為另一增長動力。中移動盈利前景改善，預期市盈率不足10倍，股息率近6厘，建議收集，上方阻力位為59元，止蝕價為50元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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