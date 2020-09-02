【專家點評】陳樂怡：內需板塊有熱錢炒　咩股值得追？

港股周一上試250天線受阻急速倒跌，周二走勢反覆。展望後市，預期中美關係繼續牽制港股大市表現，但資金持續流入香港市場，大型新股招股活動亦支持市場氣氛。在好淡因素爭持下，預期港股續維持上落市，主要阻力維持在250天線(25,774點)。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

－－－－－