【加強監管】內地教育股全線大插水　睿見天立齊瀉兩成

事緣內地政府高層在近日舉行的中央全面深化改革委員會第十五次會議，當中通過《關於新時代振興中西部高等教育的若干意見》和《關於規範民辦義務教育發展的實施意見》。要求強化民辦義務教育規範管理，營造良好教育生態。

此外，內地教育部等五部門上月底印發《關於進一步加強和規範教育收費管理的意見》的通知，強調完善教育收費政策，民辦教育收費分類管理，完善學校服務型收費和代收費等政策。要建立健全教育收費標準動態調整機制，加強教育培養成本調查，規範教育收費決策聽證制度，嚴格執行教育收費公示制度，加強教育收費收支管理。也要加強教育收費治理，要落實教育收費監管責任，完善教育收費治理工作機制，加大違規收費行為的查處力度，加強教育收費治理基礎能力建設。

以上政策消息，引發市場憂慮，內地教育業將面臨一次大型整肅潮，當局並將加強監管，這對現行業者構成重大不明朗因素。

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