德國上調今年經濟預測至萎縮5.8%　料現V形復甦

德國政府最新預測，受到多項因素提振，該國今年經濟將萎縮5.8%，復甦速度將快於幾個月前的預期。德國經濟部長Peter Altmaier料經濟將出現V形復甦，程度較輕的衰退意味着企業有喘息的空間，許多工作崗位不會被裁。

外媒報道，德國經濟部表示，該國今年的國內生產總值(GDP)將萎縮5.8%，萎縮幅度較此前預期收窄0.5個百分點，與2008年金融危機後的降幅相若。政府上調經濟增長預測，反映該國緩解新冠病毒造成的經濟損失的努力取得成功，其他提振因素包括一輪溫和而短暫的新冠病毒封鎖舉措、大規模財政刺激以及該國與中國的緊密貿易關係。

德國甚依賴國際貿易，受益中國和其他亞洲國家經濟反彈。德國聯邦統計局上月公布，該國6月份對其第一大貿易夥伴中國的出口按月增長15.4%，而對美國的出口則下降20.7%。

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